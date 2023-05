Direzione Corato: "Gravi anomalie contabili nel rendiconto d'esercizio 2022"

Direzione Corato lancia l'allarme e denuncia pubblicamente presunte anomalie contabili nel rendiconto di esercizio 2022. Questo il comunicato completo:«Nel rendiconto di esercizio 2022 ci sono, a nostro avviso, numerose e gravi anomalie contabili che stravolgono la composizione del risultato di Amministrazione e, di conseguenza, di tutti gli atti di programmazione successivi.Abbiamo pertanto inviato due note al Collegio dei Revisori, chiedendo di verificare quanto da noi segnalato e, in caso di condivisione, di porre in atto ogni azione utile al ripristino della regolarità contabile, finanziaria ed economica.Proviamo ancora, con senso di responsabilità, a segnalare le anomalie prima della discussione in Consiglio Comunale, auspicando di essere, per una volta, ascoltati».