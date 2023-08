Direzione Corato replica al Sindaco De Benedittis meno video e più provvedimenti

La nota in risposta al video social del Sindaco sulla questione sicurezza in città

Ancora una volta l'Amministrazione dimostra di non avere alcuna idea per affrontare la questione sicurezza.L'ultimo video del sindaco sul tema, lungi dal tranquillizzare la cittadinanza, ha al contrario creato incertezza e sgomento, cercando di scaricare la responsabilità verso i cittadini che, a dire del primo cittadino, non denunciano.Fin dall'inizio del mandato, mentre gli amministratori sminuivano la portata del fenomeno ("è tutto sotto controllo", dicevano), abbiamo ripetutamente sollecitato a prendere le opportune iniziative.A Gennaio 2022 fu sottoscritto un maldestro accordo con degli istituti di vigilanza; tanto maldestro che cadde immediatamente sotto gli strali di Prefettura e Questura.Invitiamo ancora una volta il Sindaco ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto del Comune di Corato: "Il Comune adotta tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare ai cittadini ed alle persone che dimorano anche temporaneamente nel territorio comunale una serena convivenza civile ed un tranquillo esercizio delle attività economiche e professionali, promuovendo forme di coordinamento fra tutti gli organismi preposti alla sicurezza ed istituendo presidi di sicurezza di quartiere al fine di prevenire e reprimere tempestivamente ogni turbativa dell'ordine pubblico."Oltre ad un costante confronto con le Forze dell'Ordine, teso a massimizzare la presenza delle stesse sul territorio, è necessario interloquire con la nostra Polizia Locale e creare di comune accordo un progetto speciale che riguardi la sorveglianza di alcune aree della città ben oltre gli attuali orari.I cittadini sono esasperati, ancora di più i residenti e gli esercenti del Centro Storico e di altre aree a rischio; non se ne può più di video e selfie e dichiarazioni varie: occorrono provvedimenti!!Invitiamo inoltre l'Amministrazione a leggere e provare ad applicare quanto previsto dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 e successive modifiche (Decreto Minniti), recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".DIREZIONE CORATO