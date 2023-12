Direzione Corato, l'accusa di plagio: "La Coratina in Festa" copiata da vecchia iniziativa del cdx"

La seconda edizione de "La Coratina in Festa" è andata in archivio, con ottimi numeri nelle prime due giornate (la terza serata è stata annullata per maltempo).



Calato il sipario da poche ore però, ecco l'accusa di plagio di Direzione Corato, che sottolinea come, l'iniziativa dell'amministrazione De Benedittis sia scopiazzata da "Pane e Olio in Frantoio", iniziativa organizzata illo tempore dall'amministrazione di centro destra. Questo il comunicato completo:



"Questa amministrazione continua a fare proprie e riproporre le iniziative delle passate amministrazioni di centro-destra.

Ha sbandierato l'evento de "La Coratina in festa" come una grande novità.

In realtà è davvero una manifestazione copiata male da quella denominata "Pane e Olio in Frantoio" che, a partire dal 2005 e per numerose edizioni (nel servizio giornalistico quella del 2009, e nell'immagine quella 2012) fu realizzata con grande successo di pubblico e grande risonanza mediatica, dalla giunta di Centrodestra.

Diciamo copiata male per due ragioni:

1) La nostra manifestazione costava molto ma molto meno, senza alcun inutile spreco di risorse pubbliche;

2) C'erano visite guidate a frantoi e panifici, nonché visite guidate nel Centro Storico, prima di arrivare, in serata agli stand gastronomici su via Duomo e non solo.

3) I nostri allestimenti erano molto più sobri ed adatti al contesto, mentre in questi giorni via Duomo sembrava un cupo ospedale da campo.