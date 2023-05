Disguidi tecnici dal Ministero, servizio Carte d'identità bloccato

Si informa la cittadinanza che il sistema di emissione CIE (Carta di Identità elettronica) on line del Ministero dell'Interno non è al momentodisponibile a causa di problemi tecnici del sito del Ministero e quindi non dipendenti dal Comune di Corato.Pertanto, il servizio di rilascio delle Carte di Identità è al momento sospeso.