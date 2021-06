Suolo pubblico anche per i take away, ecco come fare domanda

Per favorire la ripresa delle attività e per rivalutare strade e piazze del Centro Storico, attualmente in stato di degrado, con delibera di giunta il Sindaco e l'Amministrazione Comunale hanno previsto la possibilità, anche per le attività di take away, di collocare arredi urbani sul suolo pubblico situato nelle immediate vicinanze delle attività.Gli esercenti potranno presentare domanda secondo le modalità previste per l'occupazione del suolo pubblico, scaricando a questo link il modulo per i nuovi pubblici esercizi https://bit.ly/3w3UoII.Ricordiamo, inoltre, che è consentito l'utilizzo degli spazi pubblici a carattere gratuito fino al 31 dicembre 2021.