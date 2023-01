Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, il Comune eroga i contributi

Il Comune di Corato eroga contributi (assegnati dalla Regione) per opere direttamente finalizzate al superamento e all' eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati.Le domande di contributo devono riguardare lavori ancora da eseguire.Le richieste non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.Gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio dell' eventuale mancata concessione del contributo stesso.Possono presentare domanda di contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purché aventi diritto secondo normativa vigente, con residenza anagrafica avente carattere stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; in luogo della persona disabile sono legittimati a presentare domanda anche gli eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno della persona disabile.I soggetti legittimati possono presentare domanda a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Corato, sito in Piazza Marconi n. 12, 1^ piano oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista.La domanda, in carta da bollo da € 16,00 (non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta da bollo) redatta secondo il modello allegato al presente Bando, dovrà pervenire entro la data del 01/03/2023 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Corato sito in Piazza Marconi n. 12, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00, oppure a mezzo PEC al seguente indirzzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.itL' Avviso completo e il modello dell'istanza sono disponibili anche sul sito del Comune al link https://bit.ly/ContributiBarriereArchitettonicheCorato