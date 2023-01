Pubblicato l'Avviso Pubblico per l'istituzione del "Garante dei diritti delle Persone con Disabilità”

Nel Consiglio Comunale del 27 dicembre scorso, è stato approvato il regolamento per l' istituzione del "", una figura professionale che avrà il ruolo di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.In data 30 dicembre, dunque, sul sito istituzionale del Comune di Corato, è stato diramato l'Avviso Pubblico per acquisire proposte di candidatura per la designazione da parte del Sindaco del "Garante dei diritti delle persone con disabilità" del Comune di Corato.Possono presentare la propria candidatura i soggetti che auto certifichino il possesso dei seguenti requisiti:Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;b) Possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;Dia ampia garanzia di indipendenza;Di non aver carichi pendenti o riportato condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. Il Garante non può essere rimosso dall'incarico salvo insindacabile decisione del Sindaco, sulla base di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire, per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per violazioni di legge o per accertata inefficienza.Il Garante avrà sede presso i Servizi Sociali del Comune di Corato.La domanda di partecipazione della candidatura, corredata del curriculum vita, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10/02/2023, a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:indicando il seguente oggetto: "".L'Avviso Pubblico e il modulo per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito del Comune di Corato, al link https://bit.ly/GaranteDisabilitaCorato «Al pari della Consulta comunale, il Garante sarà uno strumento istituzionale utile al territorio e alle famiglie per promuovere i diritti delle persone con disabilità. Quando si parla di disabilità, le cose da dire e da fare sono tantissime. Per questo motivo il nostro obiettivo è quello di moltiplicare i luoghi, le organizzazioni, gli strumenti e le figure impegnate sul tema. Per il lavoro svolto, un ringraziamento va agli Uffici, al Dirigente Sciscioli e al Consiglio Comunale, in particolar modo ai consiglieri delle commissioni Affari Istituzionali e Coesione Sociale». Così ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario.