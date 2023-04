Inaugurazione Sportello di Porta Futuro Area Metropolitana

Un nuovo spazio interamente dedicato al mondo del lavoro, all'incontro tra domanda e offerta, all'interazione tra cittadini e aziende, alla formazione e alla creazione d'impresa, s'inaugura il prossimo 14 aprile 2023 alle ore 18:00, a Corato, lo sportello di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari in Viale Ettore Fieramosca, 169.All'evento parteciperà il Sindaco di Corato Corrado Nicola De Benedittis, l'Assessora alle Politiche Giovanili Luisa Addario, la presidente della Cooperativa Eco Service, aggiudicataria del servizio, Barbara Graziani e il Delegato alla Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Bari, Michele Abbaticchio.Porta Futuro Area Metropolitana di Bari è il network di job centre esteso nei Comuni del territorio metropolitano. Un progetto nato dall'esperienza di Porta Futuro Bari – job centre promosso e gestito dal Comune di Bari, attivo dal 2015 – interamente dedicato al mondo del lavoro e alla promozione di attività rivolte a cittadini e aziende.La sede di Corato è parte di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, il network immaginato per connettere in modo trasversale Enti, cittadini e imprese avente l'obiettivo di mobilitare risorse, informazioni, competenze e opportunità al servizio dell'autonomia, dell'innovazione sociale e dello sviluppo locale.L'inaugurazione del nuovo sportello sarà l'occasione per conoscere i servizi previsti per cittadini e aziende e le modalità di accesso agli stessi."Da Corato si continua ad andare via, alla ricerca di un lavoro. L'inaugurazione di porta Futuro vuole essere una prima risposta strutturale che questa amministrazione vuole dare alla città e, in particolare, al mondo giovanile, al fine di favorire una maggiore accessibilità al mondo produttivo locale di Corato e oltre.Abbiamo salvato un finanziamento che era finito su un binario morto. Invece, adesso, si inaugura una realtà importante per tutto il Nord Barese che punta su accompagnamento al lavoro, formazione e ascolto del mondo giovanile. Ringrazio per il complesso lavoro svolto l'Assessora alle Politiche Giovanili, Luisa Addario, il Dirigente Giuseppe Sciscioli e gli uffici del Comune di Corato. Come promesso, l'immobile dell'ex Imbriani torna al mondo giovanile ristrutturato e riorganizzato in modo tale da essere funzionale ai requisiti richiesti dal progetto Porta Futuro." Ha affermato il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis."Tante potrebbero essere le parole da spendere su questa inaugurazione che è il risultato di una faticosa salita, affrontata con serietà e con ottimismo insieme a una squadra affiatata con la quale oggi restituisco questo immobile alla Città. Esso sarà luogo di servizio e di incontro per l'intera comunità coratina e, in particolare, per quella giovanile cui va il mio incoraggiamento a guardare al futuro con occhi limpidi e fiduciosi." Ha dichiarato Luisa Addario, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Corato.Porta Futuro Area Metropolitana di Bari - CoratoViale Ettore Fieramosca, 169Informazioni: corato@portafuturobari.itGiorni e orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle 09:00 alle 17:00Facebook:Linkedin: