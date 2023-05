Zona Economica Speciale (ZES): Il Comune di Corato pubblica un avviso per le imprese interessate

Come già annunciato dal Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Ing. Manlio Guadagnuolo, durante l'incontro, organizzato dall'Amministrazione Comunale in sinergia con la Consulta allo Sviluppo economico, tenutosi a Palazzo Gioia lo scorso 10 febbraio, il Comune di Corato mira a far parte della Zona Economica Speciale (ZES) interregionale Puglia-Molise.Nella giornata di oggi è stato, quindi, pubblicato, un avviso pubblico rivolto ad imprese, esistenti o in via di costituzione, già localizzate o che intendano localizzarsi nel territorio comunale di Corato, finalizzato alla presentazione di domande di candidatura al fine di inserire anche il territorio comunale di Corato all'interno delle perimetrazioni ZES e, di conseguenza, consentire l'ingresso nella stessa zona delle imprenditorialità produttive che operino nel territorio comunale di questo Ente, opportunamente qualificate e selezionate.L' avviso ha finalità esplorative, al fine di supportare l'azione amministrativa tesa a consentire l'ingresso al Comune di Corato nella ZES Adriatica.Il Comune di Corato promuove e favorisce le imprese che intendono avvalersi di tale procedura, al fine dell'eventuale inserimento nelle aree ZES, nel proprio territorio per l'ampliamento del sistema produttivo locale e territoriale.Il Piano di Sviluppo Strategico della ZES approvato dalla Regione Puglia promuove la competitività delle imprese, l'incremento delle esportazioni e degli scambi materiali ed immateriali, la creazione di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento del tessuto produttivo e logistico attraverso stimoli alla crescita industriale e all'innovazione.L'avviso pubblico, contenente ulteriori informazioni e i requisiti delle aziende per partecipare e il modulo per l'istanza sono disponibili sul sito ufficiale dl Comune di Corato al link https://bit.ly/Avvisozes.«La Consulta per lo Sviluppo Economico e del Lavoro esprime apprezzamento per il fattivo impegno e la piena condivisione dell'Amministrazione del Comune di Corato relativamente al piano di Sviluppo Strategico della "Zona Economica Speciale (ZES) Adriatica». Ha dichiarato il Presidente della Consulta per lo Sviluppo Economico e del Lavoro, Franco Squeo.Il Piano di Sviluppo Strategico promuove la competitività delle imprese, l'incremento delle esportazioni e dei traffici portuali, la creazione di nuovi posti di lavoro ed il rafforzamento del tessuto produttivo e logistico.Il sicuro slancio dell'economica locale che potrebbe essere generato, e la grande disponibilità già espressa da molte realtà imprenditoriali di Corato, ci rendono altamente fiduciosi."«La ZES - come dichiarato dal commissario ingegner Mario Guadagnuolo - rappresenta l'acronimo delle opportunità. Con questa consapevolezza, dopo aver svolto gli opportuni approfondimenti con lo stesso Commissario, dopo aver ascoltato le esigenze degli imprenditori, delle associazioni di categoria e con il supporto fattivo Consulta per lo Sviluppo Economico e del Lavoro, che ringrazio sentitamente, abbiamo ritenuto opportuno diventare parte attiva di questo progetto che punta all'inserimento nella riperimetrazione della ZES. - Ha affermato l'Assessore alle Attività Produttive, Concetta Bucci. - É un'opportunità per tutta la nostra città, non solo per i singoli imprenditori, perché le ricadute occupazionali ed economiche avrebbero effetti benefici su tutto il territorio. Andiamo avanti e invitiamo tutte le aziende, già localizzate o che intendono farlo, a partecipare a questo avviso, perché soltanto costituendo una rete unitaria e quindi presentando progetti credibili potremo raggiungere questo obiettivo. Ringrazio l'ufficio nella persona dell'avvocato Giuseppe Sciscioli perché nonostante la mole di lavoro non ci fa mai mancare il supporto da un punto di vista tecnico e amministrativo».«Corato, con le sue imprese ha tutte le carte in regola per entrare nella ZES e per questo è importante essere uniti, pubblico e privato. - Ha concluso il Sindaco Corrado De Benedittis - Il riconoscimento alle aziende locali che faranno richiesta di entrare nella ZES, può anche portare con sé finanziamenti per le infrastrutture, di cui la nostra zona industriale ha bisogno. L'avviso pubblico vuole essere uno strumento di supporto alle imprese e di collaborazione.Ringrazio l'Assessore alle Attività produttive, avv.Concetta Bucci, il dirigente del SUAP, avv. Giuseppe Sciscioli insieme ai dipendenti dell'ufficio SUAP, la Consulta per lo Sviluppo Economico e del Lavoro col suo presidente Franco Squeo, la Giunta, il presidente della Commissione alle Attività Produttive, Enzo Mastrodonato, le associazioni di categoria e il mondo delle imprese locali».