Dissesto idrogeologico, domani sopralluogo a Corato del presidente Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, effettuerà, lunedì 15 novembre, sopralluoghi in cinque comuni del barese dove sono stati conclusi lavori di mitigazione del rischio.A Corato, l'intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico è stato realizzato lungo il corso di "Lama di Maccherone" e di "Lama di Forchetta. Anche qui si è realizzata una vasca per lo stoccaggio e lo smaltimento delle acque piovane; al suo interno sono stati costruiti 2 pozzi drenanti per garantire un maggiore smaltimento delle acque di accumulo.Il sopralluogo è previsto per le ore 13.15.