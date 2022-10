Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato, ha firmato nella mattinata di martedì 25 ottobre un accertamento sanitario obbligatorio e, successivamente, un trattamento sanitario obbligatorio. «La misura, d'intesa con l'azienda sanitaria locale di Bari, si è resa necessaria nei confronti di una persona di cittadinanza non italiana, che da tempo crea, suo malgrado, disturbo della quiete pubblica in città, particolarmente in via Matteo Renato Imbriani e nei dintorni» hanno fatto sapere da Palazzo di Città.L'operazione di prelevamento e accompagnamento è stata effettuata dalla Polizia Locale, in modo professionale e nel pieno rispetto della dignità della persona.«È una situazione complessa, rispetto alla quale si è intervenuti a più riprese. É necessario, adesso, trovare, con le autorità competenti, risposte durature e idoneea tutela della cittadinanza e contestualmente della dignità del soggetto affetto da tali disturbi del comportamento» ha commentato