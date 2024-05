Domani a Corato la premiazione del progetto "La Terra in Classe. Differenziati"

Due aziende coratine "green" bonificano e piantumano 200 alberi di pioppo in area dismessa

Lanciata la prima call per la presentazione del progetto

Corsi destinati al personale per arricchire le competenze sulle tecniche e sull'uso dei macchinari

Ottimi riscontri per l'iniziativa coordinata da "PuliAmo Corato"

Ambiente

Da migratori, gli uccelli africani sono diventati stanziali in Puglia, con danni alla pesca negli allevamenti, in mare ed in laguna