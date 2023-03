Raccolti ottomila mozziconi a Corato: giovani all'opera

Alla fine del percorso il gruppo si è riunito in piazza Palermo per le foto di gruppo e ha ricevuto il meritato plauso dall'assessora Varesano, dal presidente dell'A.S. Basket Marulli e dagli organizzatori.Infine si è svolta la premiazione dei ragazzi che si sono impegnati di più nella raccolta di mozziconi, anche se in realtà il merito del bel risultato spetta a tutti i partecipanti che hanno collaborato. La bimba più piccola del gruppo, per il suo forte impegno ha meritato la coppa realizzata in cartapesta con materiali di riuso.Questi bambini e questi giovani rappresentano il futuro del nostro pianeta, che è nelle mani di veri e propri agenti di cambiamento, portatori di una più matura coscienza civica e ambientale. La speranza è che questi esempi possano diventare cassa di risonanza, megafono di comportamenti virtuosi per gli adulti.