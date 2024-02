“M’illumino di Meno” - Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

ll 16 febbraio ricorreva la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.Il liceo artistico Federico II Stupor Mundi, raccogliendo l'invito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito dell'iniziativa "M'illumino di meno", ha proposto per tutta la comunità scolastica, per la giornata dello scorso 16 febbraio, la "Merenda Green".La merenda green non è soltanto una merenda "plastic free", cioè senza l'utilizzo di confezioni in plastica, che andrebbero ad incrementare la produzione di rifiuti, ma è soprattutto una merenda sana, per gli ingredienti scelti e la provenienza del prodotto.Tale iniziativa promossa dalla referente all'Ambiente Prof.ssa Annamaria Craca e della salute Prof.ssa Annamaria Rutigliano intendeva "promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili."Pertanto, tutti gli studenti, durante la ricreazione, hanno consumato una merenda "green", evitando l'acquisto di prodotti confezionati e bevande caloriche e ripristinare la buona pratica di portare la merenda da casa.