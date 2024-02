Progetto ecosostenibile sulla provinciale 231

Lasciare un segno tangibile del proprio pensiero green.Questo l'impegno di Marco e Vito, titolari della ditta Scaringella, azienda di soccorso stradale fondata dal padre Pasquale sin dal 1976, che ha deciso di coadiuvare Europ Assistance nel progetto dedicato all' eco sostenibilità. "Abbiamo fatto questa scelta attuando immediatamente manovre che ci facessero adeguare a tale progetto . Innanzitutto abbiamo bonificato gratuitamente e con le nostre forze tutto il braccio del cavalcavia adiacente la nostra azienda, liberandolo da rifiuti accumulati negli anni,e così anche i canali di scolo dell'acqua piovana. Dopodiché abbiamo pensato a come compensare le emissioni di Co2 e cioè piantando 200 Alberi di pioppo . La scelta del numero non è casuale, il 2 rappresenta l'unità minima affinché un gruppo esista , i due 0 che seguono il due nel duecento, unendoli ,rappresentano il simbolo dell'infinito, cosicché infinito possa essere l'obiettivo di ridare vita alle cose e quindi riciclare."Infine per dare visibilità al progetto è stata collocata un'insegna realizzata invece, in collaborazione con la CORGOM, azienda di famiglia e leader nel settore del riciclaggio di pneumatici fuori uso, è composta totalmente da materiale riciclato, con una percentuale maggiore di gomma riciclata, proveniente da pneumatici fuori uso.Un progetto che potrebbe sicuramente esser condiviso da altri imprenditori che come la famiglia SCARINGELLA piace essere #GREEN.