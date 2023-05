"LaPulita&Service" punta sulla formazione

rappresentano una priorità per "", l'azienda con sede legale adche dalsi occupa dioltre che di manutenzione del verde, disinfestazioni, facchinaggio e raccolta e trasporto di rifiuti speciali. Leader nel settore, l'attività ha diverse sedi operative, site a Fasano, Roma, Milano e Casalanuovo di Napoli.Per poter garantire al meglio i servizi offerti dall'attività, il personale segue periodicamenteper aumentare le propriee per ampliare il proprio raggio d'azione.Questo corso ha formato i dipendenti sull'uso di, certificati EcoLabel, e su nuoveda applicare nelle commissioni.Tra i contenuti del corso ci sono stati l'utilizzo di prodotti con minor impatto ambientale, l'uso corretto dei macchinari, la manutenzione ordinaria, l'analisi dei rischi e della sicurezza, la pre-imregnazione e la rigenerazione delle fibre, i concetti inerenti a nuovi CAM 2021 e alle certificazioni EcoLabel.Ogni operatore de "LaPulita & Service" è formato sull'utilizzo corretto e consapevole dellee deicon cui l'azienda opera quotidianamente.Tra questi, rientra la piattaforma di lavoro elevabile, che richiede competenze specifiche.L'ampliamento delle competenze del personale ha permesso all'azienda di essere coinvolta in nuove attività.Il servizio di pulizia è stato attivato, di recente, anche nelle caserme dei Carabinieri di Vibo Valentia e provincia, nella Cittadella della Carità di Taranto e nel CNR di Portici. L'azienda sta prestando i propri servizi anche all'interno del cimitero di Bisceglie e si sta occupando della manutenzione del verde in alcune aree a verde del comune di Andria​.Viale della Costituzione 175, 76123, Andria (BT)0883 598416Sito web: https://lapulitaeservice.it/ Facebook: La Pulita & Service