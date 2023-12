Al via il Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027

gli Enti pubblici Autorità pubbliche nazionali, regionali o locali;

gli organismi di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di lucro;

le organizzazioni internazionali registrate secondo il diritto nazionale greco e italiano;

i Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) registrati secondo il diritto nazionale greco e italiano.

L'Autorità di Gestione del Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027 lancia il primo bando per progetti ordinari con un budget di 45 milioni di euro.Possono accedere al finanziamento:Hanno accesso al bando la Regione Puglia, la Regione Basilicata con la Provincia di Matera e la Regione Calabria con le Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria; sul lato Grecia la Regione della Grecia Occidentale, Regione delle Isole Ionie e Regione dell'Epiro., le istituzioni italiane e greche, costituite in partenariato composto da un minimo di 2 a un massimo di 6 partner operanti nelle regioni dell'area di Programma, possono presentare progetti transfrontalieri di alta qualità della durata massima di 24 mesicon un budget compreso da 900.000 a 2,5 milioni di euro per singolo progetto (con un budget minimo per ciascun partner di 150.000 Euro).I temi di finanziamento riguardano i settori dell'ambiente, del cambiamento climatico, economia circolare, ricerca e innovazione, digitalizzazione, turismo, protezione della natura e della biodiversità, istruzione, formazione e apprendimento permanente, cura della salute, cultura e turismo sostenibile: l'obiettivo unico e congiunto di rendere i due paesi più competitivi, più verdi e con basse emissioni di carbonio, più inclusivi.La "fase A", presentazione della nota concettuale che parte il 15 dicembre, prevede la presentazione sulla piattaforma MIS del programma di una concept note (il cui template è fornito tra i documenti della call), che consiste in una breve panoramica dell'idea progettuale e che riporta informazioni relative a: composizione del partenariato, azioni proposte e indicatori del programma, budget delle azioni, ammissibilità dei beneficiari, valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, correlazione con gli obiettivi specifici del bando. Le concept note che verranno selezionate passeranno alla Fase B di sottomissione della candidatura.Tutti i documenti di supporto alla call, le guide e i modelli per presentare le note progettuali sono disponibili al seguente link https://www.greece-italy.eu/announcement-of-the-1st-call-for-project-proposals-of-common-projects/ Tutti i documenti sono in inglese in quanto la lingua ufficiale del programma è l'ingleseCon un budget di circa 106 milioni di euro, il programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione dell'8 settembre 2021. Il nuovo programma di cooperazione continuerà a finanziare progetti transfontalieri tra istituzioni e stakeholders italiani e greci, concentrandosi sui temi della crescita verde e digitale e sfruttando le opportunità della blue economy. Il budget totale è cofinanziato per l'75% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) (79.582.928,00 ) e per il 25% dai fondi nazionali di Grecia e Italia.