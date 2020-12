Domenica di pioggia, persiste il maltempo su Corato

Persiste il maltempo su Corato anche per questa domenica 27 dicembre. La Protezione Civile ha infatti confermato l'allerta gialla per maltempo anche per la giornata di oggi in cui sono ancora previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati.Temperature minime in locale sensibile calo e venti localmente forti settentrionali.Si dovrà attendere l'inizio della settimana per schiarite.