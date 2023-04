Donazioni di organi, Corato la città più generosa d'Italia

Corato è il comune medio – grande (nella fascia 30mila e 100mila abitanti) più generoso d'Italia in tema di donazione degli organi.Il dato emerge dall'ultima edizione dell'"Indice del Dono", del Centro nazionale trapianti che ha analizzato le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti relativi al 2022 nel momento dell'emissione della carta di identità elettronica.Il report si riferisce ad un bacino di 7028 comuni italiani, ossia alle anagrafi di quei comuni in cui il servizio è attivo.Corato ha raggiunto un indice del dono di 77,65/100, con un tasso di consensi dell'81,5% ed un'astensione del 19,1%: un dato che ha dato alla nostra città il primato nazionale tra i paesi di media grandezza davanti a Nuoro.A livello regionale, invece, in Puglia il primo posto in assoluto va a Leverano (Lecce), con un indice del dono di 83,39/100, un tasso di consenso del 99,7% e un'astensione al 39,2%.In Puglia dopo Leverano e Corato, c'è Motta Montecorvino (Foggia). In riferimento ai Comuni capoluogo di provincia, Bari è la prima in Puglia, 56° su 107 a livello nazionale; segue Brindisi (67° a livello nazionale), Lecce (77°), Barletta (78°), Taranto (86)°, Foggia (105°). La Puglia è solo al sedicesimo posto tra le regioni italiane con un indice del dono di 55,63/100, sotto la media nazionale che nel 2022 si è attestata a 58,64/100.