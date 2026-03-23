Religione
Ecce Homo”, una conferenza sulla Passione di Gesù attraverso la Sacra Sindone
La Parrocchia Santa Maria Greca ospita l’incontro di preparazione ai riti della Settimana Santa
Corato - lunedì 23 marzo 2026 5.51
Le confraternite cittadine promuovono una conferenza dedicata alla Passione di Gesù e alla testimonianza della Sacra Sindone, in vista dei riti della Settimana Santa.
L'incontro, intitolato "Ecce Homo – La passione di Gesù attraverso la Sacra Sindone", è curato dallo studioso Edmondo Adduci e si svolge oggi, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 20 presso la Parrocchia Santa Maria Greca.
Durante la serata viene esposta una copia della Sacra Sindone in dimensione originale, offrendo ai partecipanti un'occasione di approfondimento spirituale e culturale nel cammino verso i giorni centrali dell'anno liturgico.
L'iniziativa è organizzata dalla Confraternita San Giuseppe, dall'Arciconfraternita Santa Maria "La Greca" e dalla Zona Pastorale San Cataldo.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
L'incontro, intitolato "Ecce Homo – La passione di Gesù attraverso la Sacra Sindone", è curato dallo studioso Edmondo Adduci e si svolge oggi, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 20 presso la Parrocchia Santa Maria Greca.
Durante la serata viene esposta una copia della Sacra Sindone in dimensione originale, offrendo ai partecipanti un'occasione di approfondimento spirituale e culturale nel cammino verso i giorni centrali dell'anno liturgico.
L'iniziativa è organizzata dalla Confraternita San Giuseppe, dall'Arciconfraternita Santa Maria "La Greca" e dalla Zona Pastorale San Cataldo.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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