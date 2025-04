Settimana Santa nelle parrocchie cittadine

La Zona Pastorale "San Cataldo" rende noti gli orari delle celebrazioni liturgiche che si terranno nelle comunità parrocchiali durante i giorni della Settimana Santa a Corato, invitando i fedeli a partecipare perché possa crescere nel cuore la speranza, celebrando la Pasqua del Signore.Domenica delle Palme e di PassioneSabato 12 aprileParrocchia S. Famiglia, ore 17:00 benedizione delle Palme nell'atrio parrocchiale, processione e S. Messa.Domenica 13Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ore 9:00 benedizione delle Palme, sul sagrato della chiesa, processione e S. Messa.Parrocchia Santa Maria Greca ore 9:00 benedizione delle Palme in piazza Umberto I e processione verso il cortile esterno delle Suore a Sant'Antonio per la S. Messa.Parrocchia San Gerardo Maiella ore 9:30 benedizione delle Palme in via Nicola Salvi, processione verso la Chiesa e S. Messa.Parrocchia Sacra Famiglia ore 9:30 benedizione delle Palme nell'atrio parrocchiale, processione e S. Messa.Parrocchia Maria SS. Incoronata ore 9:30 benedizione delle Palme in piazza Marconi, processione verso la Chiesa e S. Messa.Parrocchia San Giuseppe ore 9:45 benedizione delle Palme sul sagrato della chiesa, processione e S. Messa.Parrocchia San Domenico ore 10:00 benedizione delle Palme in Piazza Caduti di Via Fani, processione verso la Chiesa e S. Messa. Ore 18:30 benedizione in Via Aldo Moro, davanti al Calvario, processione verso la Chiesa e S. Messa.Parrocchia Madonna delle Grazie ore 10:30 benedizione delle Palme nel piazzale della cappella della RSA - Fondazione Oasi, processione verso il Santuario e S. Messa.Parrocchia San Francesco d'Assisi ore 10:30 benedizione delle Palme nell'atrio parrocchiale, processione e S. Messa.Chiesa Matrice ore 10:30 benedizione delle Palme in piazza Sedile, processione verso la Chiesa e S. Messa.Giovedì santoS. Messa in Coena DominiParrocchia San Francesco d'Assisi ore 18:30Parrocchia San Domenico ore 18:30Parrocchia San Giuseppe ore 19:00Parrocchia San Gerardo Maiella ore 19:00Parrocchia Santa Maria Greca ore 19:00Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ore 19:00Parrocchia Sacra Famiglia ore 19:00Parrocchia Maria SS. Incoronata ore 19:00Chiesa Matrice ore 19:00Parrocchia Madonna delle Grazie ore 20:00Venerdì santoAzione liturgica della Passione del SignoreParrocchia Santa Maria Greca ore 15:00Parrocchia San Gerardo Maiella ore 15:00Chiesa Matrice ore 15:00Parrocchia Madonna delle Grazie ore 15:30Parrocchia Sacra Famiglia ore 15:30Parrocchia San Giuseppe Ore 16:30Parrocchia San Domenico ore 17:00Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ore 17:00Parrocchia San Francesco d'Assisi ore 17:00Parrocchia Maria SS. Incoronata ore 19:00Sabato santoVeglia di PasquaParrocchia Sacro Cuore di Gesù ore 20:00Parrocchia San Giuseppe Ore 20:00Chiesa Matrice ore 21:00Parrocchia San Francesco d'Assisi ore 21:00Parrocchia Madonna delle Grazie ore 21:30Parrocchia Maria SS. Incoronata ore 21:30Parrocchia San Domenico ore 22:00Parrocchia Santa Maria Greca ore 22:00Parrocchia San Gerardo Maiella ore 22:00Parrocchia Sacra Famiglia ore 22:30Domenica di PasquaSS. MesseParrocchia Santa Maria Greca ore 8:00, 10:00 (in Parrocchia e al Carmine); 11:30, 19:00.Parrocchia Sacra Famiglia ore 8:00, 10:00, 11:30, 19:00.Parrocchia San Gerardo Maiella ore 8:00, 10:00, 11:30 e 19:00.Parrocchia San Giuseppe 8:00,10:00, 11:30-19:00.Parrocchia San Domenico ore 8:30 (al Cimitero), 9:45; 11:30; 18:30.Parrocchia Maria SS. Incoronata ore 8:30, 10:00, 11:30, 19:00.Parrocchia San Francesco d'Assisi ore 8:30, 10:30, 18:30.Parrocchia Sacro Cuore di Gesù ore 9:00; 10:00; 18:30.Chiesa Matrice ore 9:00, 11:00, 19:00.Parrocchia Madonna delle Grazie ore 11:00 e 18:30.