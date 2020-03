Ecco le mascherine fai da te gratuite. Le ha realizzate una azienda di Corato

L'iniziativa dell'azienda Graziani per venire incontro alle esigenze di prevenzioneNon è un periodo facile quello che tutti noi stiamo affrontando.La diffusione delsta mettendo a dura prova la nostra pazienza e la nostra forza di volontà, poiché l'unico modo che ad oggi sappiamo può servire a fermare il contagio è l'isolamento di ognuno di noi. E allorasperando che presto potremo tornare a fare quello che più ci piace, lavorare con la creatività.Intanto abbiamo pensato di usare il nostro tempo e le nostre capacità per creare qualcosa che possa essere utile alla collettività: unaAbbiamo realizzato circa 2.000 pezzi di scheletri in PPL, interamente lavabili e sterilizzabili ad ogni utilizzo con del normale alcool domestico. Stiamo provvedendo a distribuirli all'interno di alcune attività commerciali autorizzate a rimanere aperte e che hanno deciso di sostenere la nostra idea.Il prodotto è. Quello che vi occorrerà per completarlo è: 1 fazzoletto di tessuto o di carta (da cambiare ad ogni utilizzo), 2 elastici per il fissaggio.Ci teniamo a specificare che non si tratta di un presidio medico, ma di uno strumento di prevenzione fai-da-te, indispensabile per arginare la diffusione del virus Covid-19.Intanto, se non riuscite a reperire la nostra mascherina, potrete sempre scaricare gratuitamente il cartamodello al link qui sotto.Siamo convinti che se tutti adottassimo piccoli e quotidiani accorgimenti, riusciremo quanto prima a tornare alla normalità.Tuttavia data la scarsa reperibilità delle mascherine comunemente in commercio, ci riserviamo la possibilità di realizzarne altre, se la comunità dovesse averne bisogno.