Ecoestramurale 2966 firme raccolte con la petizione popolare

Questo pomeriggio presso l'Ufficio Protocollo del Comune depositata la petizione di " Richiesta revisione progetto ECOESTRAMURALE" accompagnata da 2966 firme di cittadini promossa dalle.forze di opposizione presenti e non in consiglio comunale.Con questo strumento di "democrazia diretta" intendiamo, scrive sui social il primo firmatario, ancora una volta invitare l' Amministrazione De Benedittis a rivedere il progetto di riqualificazione di tale importantissima arteria stradale tenendo in buona considerazione le criticità evidenziate più volte. Ci auguriamo che tale "invito popolare" sia tenuto in debita considerazione e attendiamo fiduciosi il riscontro del Sindaco e del Consiglio Comunale.