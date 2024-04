Ecoestramurale, i consiglieri di opposizione chiedono tavolo tecnico di confronto

Una necessaria verifica del progetto "eco-estramurale" con una confronto che possa passare in consiglio comunale e soprattutto attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico ad hoc. È quanto richiedono i consiglieri comunali Ignazio Salerno, Gabriele Diaferia, Luigi Perrone, Leonardo Bucci, Michele Lotito, Gaetano Fuzio, Massimo Torelli, Vincenzo Mastrodonato e Michele Bovino, che in una nota inviata alla presidente del consiglio comunale di Corato ribadiscono la necessità di un confronto tra i banchi della massima assise cittadina.Infatti, "pur condividendo la necessità di procedere alla riqualificazione di tale importante arteria stradale", chiedono formalmente "la discussione in consiglio comunale della mozione in oggetto e l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto finalizzato alla verifica/adeguamento del progetto dell'Ecoestramurale".