Ecoestramurale, «la nostra città ha una grande occasione per fare un salto in avanti»

«Con il nuovo Ecoestramurale la Città di Corato finalmente guarda al futuro, nel segno della sostenibilità ambientale e della qualità della vita. Un progetto che tiene insieme le esigenze di più utenti, dai pedoni, ai ciclisti, agli automobilisti, ai commercianti». Si legge così nel comunicato congiunto diin cui i gruppi condividono alcune considerazioni in merito al progetto definitivo dell'Ecoestramurale presentato giovedì scorso presso il Teatro Comunale.«Tanto si è detto e tanto si è discusso, molto spesso raccontando una verità diversa da quella che è stata mostrata durante la presentazione ufficiale che si è svolta a teatro.I parcheggi non vengono meno, il bilancio netto è pressochè lo stesso. La collocazione della pista ciclabile al centro entra proprio nell'ottica di non penalizzare i parcheggi e quindi le attività commerciali e salvaguardare la sicurezza di chi va in bici, i marciapedi non subiranno alcuna drastica riduzione, la media si assesta sui tre metri di larghezza, fino ad arrivare a quattro metri e più in corrispondenza degli incroci, dove l'aumento della superficie pedonale serve ad aumentare la sicurezza degli attraversamenti.Nei tratti dove già oggi i marciapiedi sono più stretti, non si va mai sotto i due metri.Oltre alle valutazioni di natura tecnica, sosteniamo con forza la visione del progetto il cui obiettivo è restituire ai cittadini spazi di socialità (sono ben cinque le nuove piazze che saranno realizzate là dove oggi troviamo disordine e abbandono con 94 nuove panchine) e ben 616 alberi per incentivare l'incontro e il passeggio, convinti che questo possa costituire un vantaggio per le attività e i negozi di vicinato.Oltre al fatto che riteniamo fondamentale mettere al centro della visione politica il benessere dei cittadini e la qualità della vita.A latere dell'evento di presentazione che si è svolto in un gremitissimo Teatro Comunale, Rimettiamo In Moto La Città e Democrazia Solidale DemoS Corato ringraziano il Sindaco Corrado De Benedittis, l'Assessora alla Qualità Urbana Antonella Varesano, l'Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sinisi e tutti i funzionari, dirigenti e i progettisti che hanno lavorato alacremente affinchè questo progetto diventasse realtà.La nostra Città ha una grande occasione per fare un salto in avanti e adeguarsi ai nuovi standard di vita che via via si consolidano nelle città non solo lontane da noi, ma anche limitrofe e come forze di governo siamo soddisfatti del lavoro che si sta facendo».