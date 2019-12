"El Churrasco", a Bari un patto di fuoco tra la carne e il sapore

Non potrai resistere a quell'odore di carne grigliata che raggiunge il tuo naso, quell'antico sentore di fuoco e di carbone, che ti stimola l'appetito assieme ad un calice di vino, per una serata romantica o con gli amici, tutto nel culto della brace, ovviamente da "El Churrasco".Carboni esclusivamente di origine vegetale donano alle nostre tagliate, alle nostre bistecche di bovino e alle nostre salsicce un sapore e un gusto incredibili dopo aver sfrigolato su una brace sempre controllata dai nostri esperti fuochisti. Vino e carne hanno stipulato un antico patto, che ha come testimone la qualità dei nostri antipasti, sempre variegati.Prodotti della tradizione italiana come burratine, fiordilatte, Crudo di Parma, bresaola e carpaccio di manzo dal sapore inconfondibile senza dimenticare gli inimitabili sapori della tradizione pugliese, prodotti a Km 0 dall'odore inconfondibile che ritroverete sulle nostre tavole assieme alle migliori etichette dalle nostre cantine. Provate a chiudere gli occhi, i nostri vini esalteranno al massimo queste sensazioni.La nostra passione è nel ricreare in ogni momento questa tradizione, con un servizio di assoluta qualità. Puoi trascorrere piacevolissime serate e godere di specialità tipiche della nostra terra a "El Churrasco" a Bari, in via Dorso 57.Il locale è aperto tutte le sere (esclusa la domenica) e dal lunedì al venerdì anche a pranzo. Non resistere ai sapori di "El Churrasco".