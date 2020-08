Elezioni 2020, voto domiciliare per elettori affetti da infermità

In vista delle prossime Elezioni amministrative e regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, il Comune di Corato informa che gli elettori affetti da gravi e gravissime infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche con l'ausilio del trasporto pubblico che il Comune organizza in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio, sono ammessi al voto domiciliare.



Gli interessati dovranno far pervenire entro lunedì 31 agosto 2020 al Commissario Straordinario una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano indicandone il completo indirizzo e il recapito telefonico.

La dichiarazione dovrà essere corredata:



· Dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico, designato dai competenti organi della ASL, da cui risulti l'esistenza di una infermità fisica di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009 ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio; il medesimo certificato potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.



· Dalla copia della tessera elettorale.



Le dichiarazioni formulate per il primo turno sono valide anche per il ballottaggio.

Il modello di dichiarazione è disponibile presso l'ufficio elettorale sito al Piano Terra del Palazzo di Città.