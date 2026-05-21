«Un progetto ambizioso ma concreto»: il Movimento 5 Stelle a sostegno di De Benedittis

18 foto Movimento Cinque Stelle

«Combattere quella politica che è servile con i potenti e spietati contro gli umili. È questa l'essenza del Movimento 5 stelle». È nella frase del senatore Ettore Licheri che si condensa l'identità profonda di un movimento presente non solo nei palazzi nazionali, ma anche nelle piazze, nei quartieri e nelle periferie d'Italia.Una vocazione che, a Corato, si trasforma in una scelta politica precisa: sostenere il candidato sindaco del centro-sinistra Corrado De Benedittis che fa della solidarietà sociale, della giustizia, della legalità e della trasparenza amministrativa i suoi valori fondanti.Il programma del Movimento 5 stelle non si perde in slogan, ma presenta delle proposte concrete in linea con altri 1847 comuni in Italia. Le linee programmatiche sono state presentate ieri 20 maggio, in una Piazza Sedile attenta e curiosa, alla presenza di personalità di spicco del movimento, quali il Vice Presidente M5S Sen. Ettore Licheri, il coordinatore regionale On. Leonardo Donno e l'On. Prof. Patty L'Abbate, il sindaco M5S Raimondo Innamorato e il Prof. Nicola Grasso, Assessore alla Legalità del Comune di Bari.Un progetto apparentemente ambizioso che potrebbe svincolare dalle logiche del mercato il rialzo dei prezzi, permettendo all'Asipu di diventare un produttore di energia, aiutando le piccole-medie imprese e le famiglie più fragili a contenere i costi delle bollette.«Il progetto è importante», afferma l'On. Patty L'Abbate. «Anche in altre zone dell'Italia stanno portando avanti le comunità energetiche. Significa che risparmiate sulle bollette e avete questa energia che può essere utilizzata anche nelle scuole o negli edifici pubblici».«Il nostro obiettivo sarà anche quello di superare la Tari, in favore della Tariffa Puntuale, quindi significherà per quello che conferiremo a livello di rifiuti e attraverso questo sistema permettere un significativo risparmio sulla tassa dei rifiuti», dichiara Vitantonio Di Zanni, delegato M5S Corato.Il programma del M5S ha l'obiettivo principale di aiutare l'amministrazione con nuove risorse finanziarie che non gravino sulle tasche dei cittadini: un piano ingegneristico, economico e sociale per rilanciare l'economia locale e guardare con fiducia al progresso.