Incidente sulla statale 87, muore la 27enne
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Cronaca

Termoli, La salma di Latifa Jdid restituita alla famiglia dopo l'autopsia

Domani la sepoltura

Corato - venerdì 22 maggio 2026 18.53
È durato cinque ore l'esame irreperibile disposto dalla Procura di Larino (che ha aperto un'inchiesta) sul corpo di Latifa Jdid, la barista 27enne che ha perso la vita domenica sera in un incidente stradale alle porte di Termoli.

Oggi la salma tornerà a Corato, la città pugliese in cui vive la sua famiglia sconvolta dal dolore per la morte della ragazza.
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