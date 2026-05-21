De Benedittis
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“Appello Finale”: domani venerdì 22 maggio l’ultimo comizio di Corrado De Benedittis a Corato

Saranno presenti anche i candidati e le candidate delle nove liste della coalizione

Corato - giovedì 21 maggio 2026 16.20 Comunicato Stampa
Una campagna elettorale è fatta di incontri, parole, ascolto, emozioni. Ma soprattutto è fatta di persone. Di una comunità che sceglie di ritrovarsi, confrontarsi e costruire insieme il proprio futuro. Per questo il comizio finale di Corrado De Benedittis non sarà soltanto l'ultimo appuntamento prima del voto, ma un grande momento collettivo per la città. Una piazza che si ritrova ancora una volta, dopo settimane intense di partecipazione, confronto e vicinanza.

Venerdì 22 maggio, alle ore 21.45, in Piazza Cesare Battisti, il candidato sindaco Corrado De Benedittis chiuderà la campagna elettorale della coalizione CAP70033 con "Appello Finale", l'ultimo comizio prima del voto.

Accanto a lui ci saranno i candidati e le candidate delle nove liste della coalizione — Partito Democratico, Intesa Riformista, Corrado Sindaco, Demos, Rimettiamo in moto la città, Articolo49, Prossima, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle — una squadra ampia e plurale che in questi mesi ha attraversato quartieri, piazze e strade della città incontrando persone, raccogliendo idee e costruendo relazioni.

"Appello Finale" sarà l'ultimo abbraccio collettivo di questa campagna elettorale. Un momento di appartenenza, partecipazione e condivisione, in cui una comunità si ritrova per scegliere di continuare a guardare avanti insieme.

Perché il futuro non si aspetta.
Si costruisce insieme.

La storia continua.

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