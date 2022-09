Si è tenuta, nella mattinata di venerdì 2 settembre, la riunione della Commissione elettorale del Comune di Corato, durante la quale ha avuto luogo il sorteggio degli scrutatori nelle 44 sezioni cittadine per le elezioni politiche di domenica 25 settembre.L'elenco dei sorteggiati è disponibile nell'allegato che segue. È stato estratto, inoltre, un elenco di riserve che subentreranno - nell'ordine sancito dal sorteggio - agli eventuali rinunciatari che dovessero comunicare tempestivamente la loro giustificata impossibilità ad assolvere al compito.Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 del giorno delle consultazioni ma per il pagamento del compenso degli scrutatori e dei presidenti di seggio si prendono in considerazione anche le operazioni di preparazione sabato pomeriggio (24 settembre) e lo spoglio delle schede che avverà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre.Il compenso previsto per gli scrutatori ed i segretari dei seggio ordinari è di 145 euro: 120 di onorario base più una maggiorazione di 25 per l'elezione concomitante (ovvero l'abbinata Camera+Senato). I presidenti di seggio riceveranno invece un rimborso di 187 euro (150+37 di maggiorazione) e hanno diritto a nominare i segretari.Inferiore è invece il compenso per i seggi speciali (come i luoghi di cura): 90 euro per il presidente, 61 euro per ciascuno scrutatore.La somma non è soggetta a tassazione. Il pagamento è gestito dai singoli Comuni a seguito dell'assegnazione dei fondi da parte del ministero dell'interno.