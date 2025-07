Ondata di caldo, Emiliano firma l'ordinanza: limite ai riders tra le 12.30 e le 16 con temperature alte

Lavoro all'esterno con alte temperature climatiche: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato oggi un'ordinanza con la quale si prolungano gli effetti di quella del 18 giugno scorso fino al prossimo 15 settembre e ha aggiunto alle categorie a rischio anche quella di coloro che "svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote".Sarà vietato lo svolgimento di attività lavorative all'aperto nelle ore comprese tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui il sistema di monitoraggio Worklimate segnali un livello di rischio "ALTO" per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa."Con questa ordinanza – spiega il presidente Emiliano – intendiamo tutelare dalle ondate di calore anche i cosiddetti "riders", ovvero quei lavoratori che anche in presenza di elevate temperature, devono consegnare con bici o motocicli gli ordini ricevuti tramite le app, mettendo a rischio la propria salute".La precedente ordinanza, che scadeva il 31 agosto, riguardava principalmente i lavoratori dei settori agricolo, forestale, edile, florovivaistico e le attività in cave e cantieri, particolarmente vulnerabili alle condizioni climatiche estreme..