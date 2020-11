Emergenza Covid, rinviate le elezioni per il rinnovo delle cariche del Consorzio Guardie Campestri

Il consiglio di amministrazione del Consorzio Guardie Campestri di Corato, preso atto dell'aumento esponenziale dei contagi da Covid 19 che hanno interessato anche la città di Corato e del recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato lo scorso 3 novembre 2020, ritenendo di dover garantire e tutelare la salute di tutti coloro che saranno interessati alle prossime votazioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'ente, previste per i giorni 14 e 15 novembre; nella riunione convocata d'urgenza lo scorso 6 novembre, adottando i dovuti protocolli anti Covid 19, ha deliberato di rinviare le votazioni a data da destinarsi.Non appena si concretizzeranno le condizioni di completa sicurezza per lo svolgimento di tutte le operazioni di voto, sarà indetta nei tempi dettati dallo statuto dell'Ente, una nuova assemblea dei soci al fine di decidere la data e il luogo delle votazioni.Lo comunica il presidente del Consorzio Guardie Campestri di Corato Riccardo Porro.