Ladri di rame in azione, furto sventato dalle Guardie Campestri

Ancora ladri di rame in azione nelle campagne di Corato. Ancora un intervento tempestivo degli istituti di vigilanza privata che sono riusciti a fare in modo che i malviventi non mettessero a segno il colpo.Nel cuore della notte appena trascorsa i banditi hanno provato a saccheggiare i cavi da un deposito situato in Contrada Corciumi, nelle campagne coratine.Per poter operare più agilmente i ladri hanno provato ad inibire il segnale di allarme ma è proprio questa azione ad aver mandato in fumo i loro piani. Infatti è scattato il segnale di sabotaggio di allarme che ha messo in allarme la pattuglia delle Guardie Campestri che in poco tempo è riuscita a raggiungere il luogo.I malintenzionati non hanno potuto far altro che interrompere il loro disegno criminoso e darsi alla fuga.Del fatto sono state avvertite le forze dell'ordine.