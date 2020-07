Tentato furto di cavi elettrici sventato nella notte

3 foto Tentato furto cavi elettrici

Avrebbero cercato di sottrarre cavi elettrici sulla linea media di altra tensione il ladri entrati in azione ieri sera, intorno alla mezzanotte in zona Barletta Grumo.A seguito di segnalazione di mancanza di corrente elettrica pervenuta intorno alle 23.40 presso la centrale delle Guardie Campestri, le pattuglie si sono recate sul posto e, dopo un accurato controllo, hanno rilevato il tentativo di furto di cavi elettrici che erano già stati tagliati.Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Enel per la messa in sicurezza della zona. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato del commissariato di Corato.