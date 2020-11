Predoni di olive messi in fuga dai vigilanti

Avevano disposto i panni e avevano imbracciato le verghe iniziando una vera e propria raccolta delle olive in un fondo che non era loro. Nessuno aveva dato loro l'incarico di raccogliere le preziose olive, tanto meno il proprietario di quel terreno in via Terlizzi.Mentre erano intenti alla raccolta, però, una pattuglia delle Guardie Campestri di Corato ha interrotto il loro lavoro costringendoli alla fuga.È accaduto questo pomeriggio intorno alle 17.00.I vigilanti, essendosi accorto del tentativo di alcuni malfattori di rubare il prezioso raccolto, hanno fatto sentire la loro presenza mandando all'aria i piani.Tutto il raccolto è stato recuperato. Sul posto è giunto il proprietario del terreno che provvederà alla denuncia dalla quale partiranno le indagini degli uomini del commissariato di Polizia di Corato.