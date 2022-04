Emergenza Covid, tante le novità: cosa cambia dall'1 aprile

la fine del sistema di zone colorate

il graduale superamento del Green pass (Certificazione verde Covid-19)

eliminazione della quarantena da contatto stretto.

Mascherine

sui mezzi di trasporto pubblici

spettacoli ed eventi aperti al pubblico sia al chiuso che all'aperto.

Quarantena

Scuola

La didattica digitale integrata è prevista solo per chi è in isolamento per positività.

In tutti gli altri casi le attività proseguono in presenza. I dettagli sono nella notizia dedicata.

Obbligo vaccinale

fino al 31 dicembre 2022 per chi svolge professioni sanitarie e chi lavora in ospedali o RSA

fino al 15 giugno per il personale scolastico e universitario, le forze di polizia, comparto della difesa sicurezza e soccorso pubblico, personale degli istituti penitenziari.

Green pass

Dal primo aprile decade l'obbligo della Certificazione verde per trasporto pubblico locale e regionale e per i servizi di ristorazione all'aperto.

Fino al 30 aprile occorre il Green pass base (vaccinazione, guarigione, test negativo) per accedere ai luoghi di lavoro, anche se over 50.

piscine, palestre, centri benessere

centri culturali, sociali, sale da ballo, discoteche, sale da gioco

spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso

convegni e congressi.

L'1 aprile segna un importante cambio di fase in tutta Italia: è ufficialmente terminato lo stato di emergenza che era in vigore da più di due anni a causa della pandemia. Era il 31 gennaio 2020 quando il Consiglio dei Ministri deliberava lo stato di allerta per un virus che in quel momento rappresentava una novità in tutto il mondo e che ora è diventato parte della nuova normalità gradualmente raggiunta dopo tante fasi alterne tra allentamenti e nuove restrizioni.Il 31 marzo 2022 ha rappresentato la data limite dell'emergenza sanitaria da Covid-19 infatti il decreto-legge n. 24 del 24 marzo prevede una serie novità che valgono da ora:Fino al 30 aprile è necessaria la mascherina nei luoghi al chiuso, fatta eccezione per chi svolge attività sportiva, i minori di sei anni, le persone con patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina e i contesti che garantiscono l'isolamento da persone non conviventiFino al 30 aprile è obbligatoria la mascherina FFP2:Resta in vigore l'isolamento per le persone positive, mentre cade l'obbligo di quarantena per i contatti stretti. In questo caso è infatti prevista l'autosorveglianza con obbligo di FFP2 per 10 giorni e test alla prima comparsa dei sintomi.Resta in vigore:Cosa cambia sulla certificazione verde:Occorre il Green pass rafforzato per accedere a: