Esami di maturità 2024, ecco le tracce

Le tracce

TIPOLOGIA A - Analisi del testo:

A1 - Il pellegrinaggio tratto da Vita di un uomo di Giuseppe Ungaretti

A2 - Quaderni di Serafino Gubbio operatore di Luigi Pirandello TIPOLOGIA B - Testo argomentativo:

B1- la guerra fredda e la minaccia dell'atomica con il testo Storia d'Europa di Giuseppe Galasso;

B2 - il tema della bellezza con un testo di Maria Agostina Cabiddu;

B3 - Riscoprire il silenzio di Nicoletta Polla-Mattiot TIPOLOGIA C - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

C1 - un testo tratto da Elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini;

C2 - un testo tratto da Profili, selfie e blog di Maurizio Caminito.

Alle 8.30 di mercoledì 19 giugno sono scattati gli esami di maturità che interessano 526mila studenti in tutta Italia. Ci sarà tempo fino alle 14 per completare il proprio tema, che vale complessivamente 20 punti sul voto finale.L'apertura dei plichi telematici ha svelato dopo tanta attesa tutte le tracce su cui i ragazzi potranno scegliere. Sono sette le possibilità di scelta: due differenti analisi del testo (una prosa e una poesia) per la tipologia A; tre temi per la tipologia B, uno di carattere artistico-letterario, uno storico-politico e un altro scientifico-tecnologico; due quesiti di attualità a formare la tipologia C, il cosiddetto 'tema d'ordine generale', quest'anno il Ministero fornirà due tracce d'argomenti vicini alle esperienze dei maturandi.Ecco, nel dettaglio, le tracce scelte dal ministero per l'anno 2024.