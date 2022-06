Esami di maturità 2022, svelate tutte le tracce

Le tracce

​Tipologia A: Giovanni Pascoli con "La via ferrata"; Giovanni Verga con "Nedda" Tipologia B: gli ultimi con "La sola colpa di essere nati" di Liliana Segre e Gherardo Colombo; la musica con "Musicofilia" di Oliver Sacks; il cambiamento climatico con Giorgio Parisi. Tipologia C: i rischi della rete con "Tienilo Acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello" di Vera Gheno e Bruno Mastroianni; le conseguenze della pandemia da Covid-19 con "Perché una Costituzione della Terra?" di Luigi Ferrajoli.

Il via alla prima prova è scattato alle ore 8:30 di mercoledì 22 giugno. Sono cominciati ufficialmente gli esami di maturità 2022 in tutta Italia per oltre 500 mila studenti (è stato ammesso il 96.2% del totale): ci sarà tempo fino alle 14 per completare il proprio tema, che vale complessivamente 15 punti.L'apertura dei plichi telematici ha svelato dopo tanta attesa tutte lesu cui i ragazzi potranno scegliere. Sono sette le possibilità di scelta: due differenti analisi del testo (una prosa e una poesia) per la tipologia A; tre temi per la tipologia B, uno di carattere artistico-letterario, uno storico-politico e un altro scientifico-tecnologico; due quesiti di attualità a formare la tipologia C e chiudere il cerchio.Molto meno rigide le norme anti-Covid attuate dal Governo, che ha stabilito nei giorni scorsi come sia solo raccomandata la mascherina chirurgica: «Voglio ribadire il mio messaggio di incoraggiamento alle studentesse e agli studenti: l'esame di Stato è un importante momento di passaggio, va vissuto con entusiasmo. Siamo al vostro fianco. Abbiate fiducia nelle vostre capacità» è quanto dichiarato questa mattina dal ministroEcco, nel dettaglio, le tracce scelte dal ministero per l'anno 2022.