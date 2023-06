Maturità 2023, le impressioni a caldo degli studenti post prima prova

È iniziato questa mattina alle 8.30 l'esame di maturità per i 37.863 studenti pugliesi, di cui la maggioranza della provincia di Bari (15.672), seguita da Lecce (7.133), Foggia (6.160), Taranto (5.651) e Brindisi (3.243).Appena arrivata dal ministero la chiave per l'accesso ai plichi, agli studenti sono state consegnate le sette tracce a disposizione che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.Tra le opzioni disponibili in questa maturità 2023 ci sono Salvatore Quasimodo con "Alla nuova luna" che fa parte della raccolta "La Terra impareggiabile", Alberto Moravia con un brano tratto da "Gli Indifferenti", ma anche Piero Angela con una traccia sul suo libro-testamento, oltre a "L'elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp" tratto da un testo di Marco Belpoliti. E ancora "L'idea di nazione" con un testo tratto da Federico Chabod.Di seguito nello specifico le tracce proposte:TIPOLOGIA 1 - ANALISI DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANOProposta A1 - Salvatore Quasimodo "Alla nuova luna" in "Tutte le poesie" a cura di Gilberto Finzi, Mondadori, Milano 1995In principio Dio creò il cieloe la terra, poi nel suo giornoesatto mise i luminari in cieloe al settimo giorno si riposòDopo miliardi di anni l'uomo,fatto a sua immagine e somiglianza,senza mai riposare, con la suaintelligenza laica,senza timore, nel cielo serenod'una notte d'ottobre,mise altri luminari ugualia quelli che giravanodalla creazione del mondo. Amen.Proposta A2 - Alberto Moravia "Gli indifferenti", edizioni Alpes, Milano 1929, pp.27-28TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVOProposta B1 - Testo tratto da Federico Chabod, "L'idea di nazione", Laterza, Bari (I edizione 1961), edizione utilizzata 2006, pp 76-82Proposta B2 - Testo tratto da Piero Angela, "Dieci cose che ho imparato", Mondadori, Milano 2022, pp 113-114Proposta B3 - Testo tratto da Oriana Fallaci, "Intervista con la storia", Rizzoli, Milano 1977, pp 7-8TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀProposta C1 - Lettera aperta al ministro Bianchi sugli esami di maturità (https://www.eduscuola.eu/wordpress/?p=150602)Proposta C2 - Testo tratto da Marco Belpoliti, "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp", in La Repubblica 30 gennaio 2018Di seguito le interviste agli alunni del Liceo Classico "Oriani"