Domani partono gli Esami di Stato 2024: è toto-traccia

Mancano ormai meno di 24 ore alla Maturità 2024: si parte domani, mercoledì 19 giugno, con gli Esami di Stato in tutta Italia.Alle ore 8.30 scatta la prima prova, uguale per tutti perché su base ministeriale: accerterà sia la padronanza della lingua italiana sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. La prova ha una durata massima di 6 ore. Il ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio 7 tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.Inevitabile il fatidico toto-tracce della vigilia, pensando in particolare alle ricorrenze che potrebbero trovare spazio: si trovano l'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, la nascita 150 anni fa di Guglielmo Marconi e quella 120 anni fa di Robert Oppenheimer. Anche un approfondimento sui temi del cambiamento climatico e le nuove frontiere aperte dall'intelligenza artificiale potrebbero essere presenti.Tra gli autori di letteratura più quotati ci sarebbero Luigi Pirandello, Gabriele D'Annunzio, Alessandro Manzoni e Giuseppe Ungaretti. Dando uno sguardo alle ricorrenze storiche, invece, spicca la Prima Guerra Mondiale, lo sbarco in Normandia o anche riferimento all'attualità come il conflitto israelo-palestinese e la guerra in Ucraina.Per un riferimento ancora più vicino alla vita quotidiana, ecco l'ipotesi in merito ai 20 anni di Facebook con le ricadute in merito ai social network. Altro tema plausibile perché tristemente presente nella società è la violenza di genere.