Esplosione in via Trieste, sul posto i vigili del fuoco

Una forte esplosione è stata avvertita intorno alle 23 in tutto il centro cittadino. Il boato proveniva da via Trieste, traversa di via Giuseppe Di Vittorio, a pochi metri da Palazzo di Città.Forse un ordigno o un grosso petardo è esploso dinanzi ad una automobile parcheggiata sulla pubblica via, danneggiandola seriamente. Danni, seppur lievi, anche al fabbricato e alla porta del magazzino, fortunatamente disabitato, a ridosso del quale era parcheggiata l'automobile.Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i Carabinieri oltre alle guardie giurate della Vigilanza Giurata.Seguono aggiornamenti