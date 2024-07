“Estate per Tutti”, contributo fino a 200 euro per minori con disabilità

Con "Estate per Tutti" il Comune di Corato riconosce un contributo economico in favore dei minori con disabilità quale rimborso per lo svolgimento di attività estive di socializzazione promosse da enti pubblici e privati che perseguono ordinariamente finalità educative e ricreative a favore di minori.Sono beneficiari i minori d'età 3-17 anni, residenti nel Comune di Corato, con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3 commi 1-3, appartenenti a famiglie con ISEE ordinario inferiore a € 15.000.Il contributo massimo per ciascun minore è pari a € 200,00, come totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione ad attività svolte tra il 15 giugno e il 15 settembre, della durata minima di cinque giorni o 25 h, organizzate da un soggetto pubblico o privato scelto dalla famiglia.Il contributo sarà erogato a rimborso delle spese sostenute, dimostrate attraverso la presentazione della quietanza di pagamento (fattura/ricevuta fiscale) da cui risulti il numero di giorni/ore frequentate. La scadenza per la presentazione della rendicontazione è il 30/09/2024.La domanda deve essere presentata compilando il modello previsto entro il 23 luglio 2024, con la seguente documentazione: documento di identità del genitore/i; copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; copia del certificato di disabilità. L'istanza dovrà essere trasmessa tramite PEC a protocollo@pec.comune.corato.ba.it , indicando l'oggetto specifico riportato sull'Avviso. Sulla base delle domande presentate, verrà predisposta una graduatoria per ordine crescente di ISEE sino ad esaurimento del budget a disposizione. L'avviso e il modulo di domanda sono reperibili qui: https://bit.ly/estate-per-tutti-corato Per un supporto nell'invio della PEC è possibile recarsi ai Punti di Facilitazione Digitale (tel. 327-1391228) presso la biblioteca comunale (Via Trilussa n. 10, martedì ore 9-13 e 16-19, mercoledì 16-18, giovedì 16-19, venerdì 16-19) o nel chiostro del Palazzo di Città (Piazza Marconi n. 12, giovedì ore 9-13)."Con l'avviso ESTATE PER TUTTI intendiamo offrire delle risposte concrete, seppur limitate, alle famiglie che hanno minori con disabilità", dichiarano il Sindaco Corrado De Benedittis e l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario. "Sappiamo quanto esse si ritrovino in difficoltà durante la pausa estiva, a causa della carenza di servizi pubblici alternativi alla Scuola. Con questo contributo vogliamo sostenere una doppia dinamica: da un lato stimolare le famiglie nel cercare nuove opportunità di socializzazione per i propri figli, dall'altro incentivare le organizzazioni del territorio ad accogliere minori con disabilità all'interno delle proprie attività. Vogliamo garantire più diritti per tutti, vogliamo garantire un'Estate serena e ricca di opportunità per tutti!".Per ogni chiarimento sull'avviso, inviare una mail a annamaria.cimadomo@comune.corato.ba.it o contattare il 080-959402.