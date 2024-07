Domani arriva l'ondata di calore in Puglia: come prevenire rischi

Powered by

Livelli di rischio

Livello 0 - Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute

Livello 1 - Condizioni meteorologiche che determinano uno stato di pre-allerta

Livello 2 - Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare nei sottogruppi di persone vulnerabili

Livello 3 - Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi

Consigli per affrontare gli effetti negativi del caldo

Livello 0

Consulta quotidianamente il bollettino della tua città

Migliora il microclima dell'ambiente domestico e di lavoro attraverso schermature e isolamento termico. In caso di utilizzo di condizionatori d'aria fai attenzione alla loro manutenzione e al loro corretto uso

Segui un'alimentazione leggera, evitando i cibi elaborati e piccanti e consumando molta verdura e frutta fresca

Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili perché elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni

Livello 1

Consulta ogni giorno il bollettino della tua città ed informati sui servizi di assistenza messi a disposizione sul territorio

Programma i viaggi informandoti sulle previsioni nel luogo di destinazione

Pianifica le scorte di acqua, cibo e medicinali.

Scegli la stanza più fresca dove trascorrere le ore più calde della giornata

Prenditi cura di parenti o vicini di casa anziani che vivono soli e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

Livello 2

Consulta ogni giorno il Bollettino della tua città ed informati sui servizi di assistenza messi a disposizione sul territorio

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18)

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala eventuali situazioni che necessitano di un intervento

Esci nelle ore più fresche e recati in luoghi pubblici come parchi e giardini

Scegli la stanza più fresca dove trascorrere le ore più calde della giornata, bagnandoti spesso con acqua fresca

Assicura un adeguato ricambio di aria; la ventilazione naturale determina un miglior ricambio dell'aria rispetto alla ventilazione meccanica. In caso di utilizzo di condizionatori d'aria fai attenzione alla loro manutenzione e al loro corretto uso

Indossa abbigliamento leggero, in fibre naturali (cotone, lino, ecc) di colore chiaro e usa un cappello e gli occhiali da sole durante l'esposizione al sole. Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi acqua in abbondanza, evita alcolici e bevande ghiacciate

Segui un'alimentazione leggera, evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente le terapie in corso e tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta

Se l'auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata e non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani nelle auto parcheggiate al sole

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Livello 3 (Ondata di calore)

Consulta ogni giorno il Bollettino della tua città ed informati sui servizi di assistenza messi a disposizione sul territorio

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18)

Esci nelle ore più fresche e recati in luoghi pubblici come parchi e giardini. Evita l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Scegli la stanza più fresca dove trascorrere le ore più calde, bagnandoti spesso con acqua fresca

Assicura un adeguato ricambio di aria e se puoi trascorri alcune ore in un luogo climatizzato (fai attenzione alla manutenzione dei condizionatori e al loro corretto uso)

Indossa abbigliamento leggero, in fibre naturali (cotone, lino, ecc) di colore chiaro e usa un cappello e gli occhiali da sole durante l'esposizione al sole. Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi acqua in abbondanza, evita alcolici e bevande ghiacciate

Segui un'alimentazione leggera, evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente le terapie in corso e tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta

Se l'auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata e non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani nelle auto parcheggiate al sole

Offri assistenza a persone a maggiore rischio e segnala eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a elevati tassi di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute delle persone e determinare un aggravamento delle condizioni di salute di coloro che hanno patologie croniche preesistenti.Nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero, sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio i bollettini giornalieri sulle ondate di calore, pubblicati dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre.A seconda delle condizioni meteorologiche e dei pericoli per la salute della popolazione sono stati individuati quattro livelli di rischio, a cui sono associati specifici consigli.