Euterpe riparte dalla sezione nazionale Best Music School 2024

Si terrà dal 13 al 17 maggio presso l'Astoria Palace la sezione nazionale del Concorso Euterpe giunto ormai alla XXIII edizione.Le iscrizioni sono in corso e scadranno il 22 Aprile.Possono iscriversi a questa competizione Solisti, Gruppi da Camera, Cori ed Orchestre di giovani musicisti fino a 18 anni iscritti a scuole statali o private.Sono già arrivate adesioni da orchestre scolastiche della Calabria, Basilicata, Abruzzo e Puglia.Numerosi i premi previsti consistenti in borse di studio, buoni acquisto, strumenti ed attrezzature musicali.La scuola che raggiugerà il punteggio più alto sommando i punti dei propri allievi potrà fregiarsi del titolo ed aggiudicarsi la Targa "Euterpe Best Music School 2024" mentre il docente che otterrà il punteggio più alto sommando i punteggi conseguiti dai propri allievi si aggiudicherà il premio "Euterpe Best Music Teacher 2024" e sarà invitato a far parte della giuria per l'edizione del 2025.Sempre per i docenti sono previsti altri 2 premi: Euterpe Best Music Arranger 2024 per il miglior arrangiamento Orchestrale Corale e Euterpe Best Music Composer per il miglior brano originale per Orchestra o Coro.Tutte le info e regolamento sono disponibili sul sito https://www.concorsoeuterpe.it/it/regolamento-scuole-musicali.htmlLa manifestazione è supportata dalla Fondazione Cannillo (main sponsor), dalla Fondazione Vincenzo Casillo, dal Rotary Club di Corato e da alcuni sponsor privati.Il Concorso Internazionale, previsto per la seconda metà di ottobre, è ancora in stand by in attesa, dopo l'interesse espresso verbalmente durante alcuni incontri informali dall'assessore alla cultura, di ricevere un documento ufficiale che confermi sia la disponibilità del teatro che l'entità del contributo.