Grande attesa per la chiusura del concorso musicale Euterpe

È tutto pronto al teatro Comunale di Corato per il grande concerto conclusivo del Concorso Internazionale Euterpe, organizzato dall' instancabile maestro Francesco De Santis. A partire dalle 20,30 il sipario si aprirà per la musica internazionale e per i pianisti che, ascoltati a partire da domenica scorsa da una giuria anch'essa internazionale, hanno ricevuto premi e riconoscimenti.La professionalità e la simpatia del giornalista Franco Tempesta, in veste di presentatore, accompagneranno il pubblico nell'ascolto dei musicisti vincitori della sezione internazionale del concorso, iniziata domenica scorsa.Anche l'orchestra dell'I.C. F. De Roberto di Zafferana Etnea (CT) ,che ha conseguito il maggior punteggio all' EUTERPE BEST MUSIC SCHOOL 2023, si esibirà sul palco del Teatro Comunale, donando grande musica al pubblico coratino che potrà accedere con ingresso libero.Non resta che recarsi a teatro per tempo ed occupare le poltrone per lasciarsi trasportare dalle emozioni di musica ad alto livello.