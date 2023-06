Conclusa la XXII Edizione dell'International Music Competition Euterpe

Dalla passione sviscerata di un uomo, di un maestro, di un professore di musica per il suo pianoforte e per la musica ad un palco del Teatro Comunale ricco di giovani talenti, di importanti professori di musica, provenienti da ogni parte del mondo, di uomini che credono ancora nel potere della musica: questo è l' EUTERPE INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION nella sua 22esima edizione.Il concorso musicale si è concluso con un concerto di alto livello che ha emozionato un pubblico attento e prodigo di applausi, che ha saputo valorizzare l'alto livello della macchina organizzativa, che vede come protagonista principale il coratino maestro Francesco De Santis, tanto instancabile quanto umile, tanto entusiasta quanto disponibile.Gestendo la direzione artistica, si è pregiato della collaborazione della sua splendida consorte Enza Leo, segretaria e responsabile PR, di Giuseppe De Santis, nella gestione del sito e della comunicazione web, di Eustacchio Montemurro, che ha curato le registrazioni audio e video, del service audio e luci Sonido, dello scenografo Vincenzo Mascoli e della prof. ssa Margherita Porfido. Da non dimenticare il patrocinio e contributo del Comune di Corato e della Regione Puglia, il main sponsor Fondazione Cannillo che ha offerto il maggior numero di borse di studio, il Parco dell' Alta Murgia, la fondazione Vincenzo Casillo, gli sponsor Astoria Palace, Sonido, Audionova, Terra Maiorum, Franco Squeo (FAS), Clivio Pianoforti di Chieti, Dai Optical Industries, le Muse Musicstore, Guidotti Ottica, il Rotary Club, la famiglia Mazzilli/De Santis e l'artista coratina Maria Luisa Cialdella, oltre a Fondazione Cannillo e Fondazione Vincenzo Casillo, altri sponsor e partner, tutti coralmente sostenitori della musica e dei giovani talenti.Con eleganza il presentatore Franco Tempesta ha diretto la serata del 7 giugno al Teatro Comunale di Corato portando per mano i presenti che, sin da subito, hanno percepito quanto sia stato difficile il compito della giuria internazionale di professori dal calibro elevato, come il presidente Stefano Fiuzzi, e i maestri: Maurizio Barboro, Nijole Dorotea Beniusyte, Sabrina Dente, Pasquale Iannone e Yuri Sablone.Ad aprire il concerto l'orchestra dell' I.C. DE ROBERTO di Zafferana Etnea(CT), vincitrice del Concorso EUTERPE BEST MUSIC SCHOOL, che dal 15 al 17 maggio scorsi si è tenuto presso l'Astoria Palace, con un record di iscrizioni da ogni parte d' Italia, come la sezione Internazionale. Da Nino Rota ai Queen, i giovani musicisti, diretti dal maestro Lucio Pappalardo, hanno deliziato e coinvolto il pubblico.Un gemellaggio musicale é nato sulle tavole del teatro, grazie alla presenza del Sindaco di Zafferana Etnea che, con uno scambio di doni con il Sindaco Corrado De Benedittis e l'assessore alla cultura Beniamino Marcone, si è creata una condivisione, una comunione d'intenti, un'amicizia che continuerà nel tempo.In seguito i presenti hanno potuto apprezzare i giovani talenti vincitori: Kliment Kovacheski, della Macedonia, Pijus Pirogovas, proveniente dalla Lituania, Jonas Dolezel della Repubblica Ceca, Yelyzaveta Klinkova dell' Ucraina e Kristina Papijeva anche lei proveniente dall' Ucraina. Indescrivibile l'emozione trasmessa dai giovani talenti al pianoforte che, accarezzando con le dita sulla tastiera dello strumento, comunicavano tutta la passione, il pathos, i brividi che solo chi ama la musica può percepire. La musica diventa strumento universale di libertà. Dopo le esecuzioni, hanno avuto luogo le premiazioni dei giovani musicisti su citati, oltre alla consegna della borsa di studio del Rotary Club sezione di Corato e del premio offerto- decretato dal pubblico in sala- dalla generosa e sensibile artista coratina Maria Luisa Cialdella, consistente in una sua opera pittorica, ancora una volta a Kristina Papijeva.L'EUTERPE è un evento ormai consolidato nel tempo, che ha visto anche, nei giorni scorsi, la partecipazione e la premiazione delle sezioni fiati, archi, musica da camera, chitarra, canto. In questa serata conclusiva ha avuto luogo la premiazione di Francesco Pellegrino, chitarra, e del Quintetto di fiati Aire da parte dello sponsor Audionova; essi hanno ricevuto, rispettivamente, una registrazione live e una produzione discografica.Infine il clima è divenuto amichevole e cordiale, grazie ai saluti della nutrita rappresentanza siciliana che ha sperimentato l' accoglienza nella nostra città, a partire dal consigliere comunale Giulio D'Imperio.La manifestazione, ormai consolidata nel tempo, continui a promuovere giovani talenti e il nostro territorio con il linguaggio universale della musica che abbatte ogni forma di individualismo e, come ha ricordato il presentatore della serata Franco Tempesta, massaggia gli animi rendendoli migliori.La galleria foto sarà disponibile a breve sul sito ufficiale dell'EUTERPE.