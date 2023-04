Dopo quattro anni torna "Euterpe", concorso musicale internazionale a Corato

Riparte, dopo una interruzione di quasi 4 anni, il Concorso di Musica Euterpe.

Grande è l' entusiasmo del direttore artistico maestro Francesco De Santis, il quale vuole rendere la manifestazione speciale come non mai. Il concorso, di cui sono già in corso le iscrizioni, sarà articolato, come le ultime edizioni, in una fase Nazionale riservata a studenti fino a 18 anni di scuole musicali, pubbliche o private, che si svolgerà dal 15 al 19 maggio p.v. presso l'Astoria Palace Ricevimenti in via Castel del Monte a Corato, e nel Concorso Internazionale che si svolgerà dal 31 maggio al 7 giugno presso il Teatro Comunale di Corato.

Il Concorso si avvale del patrocinio e contributo del Comune di Corato – Assessorato alla Cultura, ed è supportato dalla Fondazione Cannillo di Corato (main sponsor del Concorso), Fondazione Vincenzo Casillo di Corato, Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Il Rotary Club sezione di Corato, l'Associazione Imprenditori Coratini, La Cooperativa Terra Maiorum di Corato, La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, DAI Optical Industries di Molfetta, Clivio Pianoforti di Chieti, Audionova di Matera, Sonido Strumenti Musicali di Corato, Ottica Guidotti di Corato, Libreria Le Muse di Bari, l'AMT Cloud di Bari e l'Astoria Palace Ricevimenti di Corato.