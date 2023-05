Euterpe, chiuse le iscrizioni per la sezione nazionale della XXIII edizione

Grosso successo di iscrizioni dopo la pausa forzata. La sezione riservata alle orchestre scolastiche ha visto l'iscrizione di ben 11 orchestre, numero quasi raddoppiato rispetto all'ultima edizione. Tra solisti, gruppi da camera e orchestre ci sarà un coinvolgimento di oltre 800 giovanissimi studenti provenienti da Puglia, Sicilia e Campania che daranno vita, presso l'Astoria Palace- Ricevimenti in via Castel del Monte, ad una tre giorni di Musica, in un clima festoso e coinvolgente come solo i giovanissimi sanno fare! Pronto il programma dettagliato (pubblicato sul sito www.concorsoeuterpe.it) previsto per i giorni 17, 18 e 19 maggio.Chi vorrà assistere alla kermesse musicale potrà farlo, recandosi presso la sede della manifestazione. Predisposta anche la giuria che valuterà tutte le esecuzioni: presieduta dal maestro Giuseppe Gigante- docente di Composizione presso il Conservatorio di Lecce- oltre al direttore artistico Francesco De Santis, saranno i maestri : Margherita Porfido, pianista e clavicembalista, Pino Minafra trombettista e compositore, Luigi Capuano, flautista e compositore, Pietro Catucci violinista, Vincenzo Mazzone, percussionista.Sono invece ancora in corso le iscrizioni alla sezione internazionale che si svolgerà dal 31 maggio al 7 giugno presso il Teatro Comunale di Corato.Buona come sempre la partecipazione di concorrenti provenienti dall'estero, nonostante l'attuale momento di crisi politica ed economica .Già iscritti giovani musicisti provenienti, oltre che da tutta Italia, dalla Lituania, Lettonia, Spagna, Armenia, Macedonia , Ucraina e Montenegro.Il direttore artistico maestro Francesco De Santis, è pronto a tagliare il nastro alla manifestazione.