Euterpe International Music Competition 2023: oggi la grande musica torna a Corato

Dopo il successo riportato dal Concorso Nazionale Euterpe Best Music School che si è tenuto dal 17 al 19 maggio scorsi presso l'Astoria Palace di Corato, è tutto pronto per la sezione Internazionale del Concorso che si terrà nel Teatro Comunale dal 31 maggio al 7 giugno.Queste le nazioni che saranno rappresentate dai partecipanti : Lettonia, Ucraina, Spagna, Cina, Giappone, Lituania, Macedonia, Colombia, Cipro, Repubblica Ceca, Armenia oltre che Italia.Le esecuzioni concorsuali, tutte aperte al pubblico, inizieranno il 31 mattina con i concorrenti di Chitarra e proseguiranno, nel pomeriggio, con i concorrenti di Canto.Il giorno seguente toccherà in mattinata ai Fisarmonicisti e nel pomeriggio agli strumentisti a Fiato. I giorni 2 e 3 giugno saranno dedicati alla Musica da Camera e agli Strumenti ad Arco. Dal giorno 4 al 7 saranno di scena i Pianisti.Di grande rilievo internazionale i presidenti di giuria invitati dal direttore artistico Francesco De Santis che si alterneranno : per la sezione di Chitarra il maestro Pasquale Scarola Chitarrista, Compositore e direttore di Orchestra, per il Canto il baritono Michele Porcelli docente e responsabile del Dipartimento di Canto al Conservatorio G. Verdi di Milano, per la Fisarmonica la concertista ucraina Eugenia Kerkazova docente al Conservatorio di Kiev, per la Musica da Camera e gli Archi il violoncellista nonché direttore del Conservatorio di Foggia Francesco Montaruli e per la sezione pianistica il maestro Stefano Fiuzzi, già docente al Conservatorio di Firenze e titolare di corsi di alto perfezionamento in Italia e all'estero.Tre i concerti serali previsti (ore 20.30):il 1 giugno Concerto Inaugurale con l'Orchestra di Chitarre "De Falla" diretta dal maestro Pasquale Scarola;il 3 giugno Concerto di Gala e premiazione dei vincitori della prima parte del Concorso;il 7 giugno Concerto di Gala e premiazione dei pianisti.Come consuetudine durante i Concerti di Gala saranno assegnati altri premi:"Premio registrazione Live" offerto da Audionova &Farelive di Matera e "Trofeo Euterpe" assegnato da una giuria allargata di cui faranno parte anche rappresentanti del pubblico presente in sala, consistente in un`opera pittorica dell'artista Coratina Maria Luisa Cialdella.Durante il periodo del Concorso saranno organizzate visite guidate nel territorio in collaborazione con l'Associazione "Comitato Via Francigena del Sud- Corato" presieduto da Adele Mintrone.La cittadinanza è invitata ad apprezzare questa importante occasione di ascoltare musica di alto livello nel nostro bel Teatro, grazie all'immenso impegno del maestro De Santis e del suo instancabile team organizzativo.